Wu-Tang Clan riuniti per il singolo ‘Hi’ feat. Texas. Ascolta.

Il Wu-Tang Clan pubblica un nuovo singolo dopo oltre tre anni di silenzio e lo fa nuovamente con Sharleen Spiteri del gruppo Texas. Il nuovo singolo s’intitola semplicemente “Hi” e rinnova la fortunata collaborazione con la cantante scozzese avvenuta già nel ’97 con il brano “Say What You Want” dove c’era un featuring di Method Man e RZA. Ora in “Hi”, che si apre con le chitarre di Morricone, troviamo RZA ma con Ghostface Killah.

