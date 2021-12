The Waterboys, nuovo album in arrivo. Guarda il video di ‘The Liar’.

A poco più di un anno dall’acclamato ‘Good Luck Seeker’, The Waterboys non perdono tempo e pubblicano ‘The Liar‘, il primo singolo tratto da ‘All Souls Hill‘, il nuovo album, il quindicesimo, in arrivo il 22 aprile su etichetta Cooking Vinyl.

“The Liar è un commento su eventi recenti e ancora attuali, e sia la canzone che il video parlano da soli. Siamo stati orgogliosi di lavorare a questo video con il brillante Cold War Steve” – afferma Mike Scott.

Il singolo è un capolavoro strisciante e pieno d groove, un colpo su Trump, le bugie e gli inganni che infestano chi è al potere. Il video, con un’immagine inquietante del collagista satirico Cold War Steve, non lascia nulla all’immaginazione e ne amplifica l’argomento in modo oscuro ed inquietante.

Mixato dallo stesso Mike Scott, ‘All Souls Hill’ è una collezione di nove brillanti inediti che parlano di attualità, di soldi, di potere, di social, ma con aria di speranza. “All Souls Hill è misterioso, ultraterreno, melodico ed emozionante. L’ho realizzato con i Waterboys vecchi e nuovi e il mio co-produttore, il brillante guru del suono Simon Dine. Le sue nove canzoni raccontano storie, esplorano paesaggi onirici e gettano uno sguardo freddo ma pieno di speranza sul dramma umano” – conclude Mike Scott.

‘All Souls Hill’ arriva a pochi mesi da ‘The Magnificent Seven: The Waterboys’ Fisherman’s Blues/Room To Roam Band, 1989 – 1990′, il box set la cui pubblicazione è stata accompagnata da un tour in Inghilterra tutto esaurito.

https://mikescottwaterboys.com

La tracklist:

All Souls Hill

The Liar

The Southern Moon

Blackberry Girl

Hollywood Blues

In My Dreams

Once Were Brothers

Here We Go Again

Passing Through