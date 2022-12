The Walkmen, nel 2023 una reunion per la indie rock band americana.

The Walkmen si riuniscono per una serie di concerti nel 2023 e annuncia il primo show tra il 26 e 27 aprile a New York presso la Webster Hall.

Il frontman della indie rock band americana Hamilton Leithauser ha dichiarato: “Nel 2013, un anonimo membro della band Walkmen (Peter Bauer) annunciò al Washington Post che ci saremo presi una “pausa”. Supponevo che ciò significasse che ci saremmo dedicati ai drinks per riflettere ma forse quel tipo strano uno snowboarder dai capelli rossi, sarebbe andato in tour per molto. Invece non è successo. Così negli successivi - continua Leithauser – abbiamo lavorato tutti su un sacco di progetti diversi in posti diversi. Di recente ci hanno inviato una clip di noi che suonavamo all’Irving Plaza nel 2003 e sembrava davvero eccitante. Quindi, abbiamo deciso che ci piacerebbe suonare di nuovo insieme. In questo momento, siamo molto entusiasti di annunciare che suoneremo alla Webster Hall“.

L’ultimo album dei Walkmen è stato Heaven del 2012 e, a parte uno spettacolo unico all’NBA All-Star Game nel 2014, non hanno suonato dal vivo dal loro tour del 2013. Da allora, Leithauser ha pubblicato Black Hours e The Loves of Your Life, così come la collaborazione con Rostam I Had a Dream That You Were Mine. Ha anche collaborato con il suo compagno di band Walkmen Paul Maroon in Dear God.

Invece Maroon, il chitarrista, ha pubblicato musica strumentale nel 2020. Più recentemente, ha collaborato con Jenny Lin su 13 Short Piano Pieces. Il bassista del gruppo, Peter Matthew Bauer, ha pubblicato tre album da solista da quando la band ha iniziato la sua pausa. E poi il multi strumentista Walter Martin ha pubblicato alcuni album, l’ultimo è The Bear a marzo. Ha anche composto musica per film, in particolare contribuendo alla canzone di Matt Berninger e Phoebe Bridgers Between Two Ferns: The Movie “Walking on a String” e realizzando “Do-Dilly-Do (A Friend Like You)” per Missing Link del 2019 .

Infine il batterista Matt Barrick è l’unico membro dei Walkmen che non ha pubblicato un disco da solista da quando la band ha iniziato la sua pausa. Tuttavia, è rimasto un collaboratore attivo, lavorando alla musica con Maggie Rogers, Indigo Sparke, Hold Steady, Fleet Foxes, Matt Berninger, Boots e altri. Ha anche collaborato con Paul Banks e Josh Kaufman nel gruppo Muzz.

