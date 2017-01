Jason Williamson & Andrew Fearn aka Sleaford Mods hanno annunciato l’uscita del loro nuovo album dal titolo ‘English Tapas’. Il decimo album del duo inglese verrà pubblicato il 3 marzo 2017 dalla rinomata Rough Trade Records ed è stato registrato ai West Heath Garage studios di Steve Mackey (Pulp) a Londra. L’album uscirà in edizione limitata in vinile rosso, CD, download e in 150 copie in cassetta. I primi 1000 preordini del vinile includono un 7” con una traccia esclusiva “Big Trouble In Little Costa”, un booklet con foto inedite di Simon Parfrement commentate dagli Sleaford Mods, un pacchetto di Rizla kingsize e un sottobicchiere per birra. La cassetta include ‘Sleaford Mods Live at Dismaland 2015’ con un download code del live show.

Le novità in casa Sleaford Mods però non finiscono qui: il 2017 vedrà anche l’uscita di ‘Bunch of Kunst’ di Christine Franz, il film definitivo sugli Sleaford Mods. Ci sono voluti più di due anni per realizzarlo, e racconta l’ascesa della band che dai pub malfamati arriva ad esibirsi negli stadi.

Dopo questa abbuffata di novità ecco che il duo arriverà in Italia a fine maggio per ben quattro concerti imperdibili, di seguito date e città:

27 Maggio 2017 – Santeria Social Club, Milano

28 Maggio 2017 – Spazio 211, Torino

30 Maggio 2017 – Locomotiv Club, Bologna

31 Maggio 2017 – Monk, Roma

Di seguito invece la tracklist dell’album:

1. Army Nights

2. Just Like We Do

3. Moptop

4. Messy Anywhere

5. Time Sands

6. Snout

7. Drayton Manored

8. Carlton Touts

9. Cuddly

10. Dull

11. BHS

12. I Feel Do Wrong

Qui potete ascoltare il brano estratto da “T.C.R” EP, uscito ad ottobre sempre per la Rough Trade Records



di seguito il trailer del film: