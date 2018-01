Annunciano l’uscita del nuovo album Last Night All My Dreams Came True per la serie Domino Documents.

L’album registrato in due giorni dal vivo presso i celebri studi RAK uscirà il 16 febbraio 2018.

Di seguito potrai ascoltare ‘The Devil’s Palace (Live at RAK)’, un brano esclusivo nato dalla miscela di ‘The Devil’s Crayon’ – dall’album di debutto del quartetto Limbo, Panto – e ‘Palace’ – da Present Tense del 2014 – in cui spicca l’armonioso avvicendarsi vocale fra il falsetto di Thorpe e la voce baritonale di Tom Fleming. Fra gennaio e febbraio i Wild Beasts terranno il tour conclusivo della loro carriera.

http://wild-beasts.co.uk/

https://www.facebook.com/wildbeasts/