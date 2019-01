Nuovo album su Karaoke Kalk per il duo Donna Regina.

I coniugi Regina and Günther Janssen meglio conosciuti come Donna Regina sono in procinto di pubblicare un nuovo full-lenght a quattro anni di distanza dal precedente “Holding The Mirror per Sophia Loren”.

La coppia, attiva soprattutto nella scena pop-elettronica tedesca almeno dal 1990 e con una discografia di tredici album, ha comunicato che la nuova produzione sarà intitolata “Transient” e vedrà la luce come anche nel caso precedente, attraverso la Karaoke Kalk in un sodalizio di durata ormai ventennale con il marchio di Thorsten Lütz.

La label berlinese ha stabilito il 22 febbraio come data di rilascio di “Transient”, nel frattempo è stata diffusa in rete la opening track ‘Royal Blue’.

www.karaokekalk.de

Autore: Luigi Ferrara

Donna Regina – “Transient” – Tracklist

01. Royal Blue

02. Blitze

03. Quatre septembres

04. L’art pour l’art

05. Mí globo de nieve

06. Komm lass uns heiraten

07. Melancholy Dragon

08. Monstrous Ball

09. My Many Options

10. Lass uns so tun