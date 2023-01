Swans – Public Castration Is A Good Idea (Young God)

La label Young God ristampa, in doppio vinile, il primo live, che originariamente era un bootleg, degli Swans “Public Castration Is A Good Idea”. Si tratta di registrazioni della parte inglese del tour di “Holy Money” del 1986. La formazione allora era composta, oltre che da Michael Gira, da Jarboe, Norman Westberg, Algis Kizys, Ronaldo Gonzalez e Ted Parsons. Per dovere di cronaca va detto che il disco nel 1999 fu ristampato in cd, ma sempre da un fonte proveniente dal vinile. Ascoltare questo disco non è un’esperienza semplice perché Gira esprime in questi settantatré minuti tutti sentimenti negativi verso l’umanità: odio, disillusione e disgusto in un rilettura scarnificata ed essenziale dei brani, tutti, ovviamente, lunghi, per cui “Money Is Flesh” inizia in modo enfatico, con la batteria e le tastiere che tendono ad un’epica, ma con un canto biascicato e potente. In diversi momenti viene lasciata la batteria da sola a dare un ritmo che prelude l’ingresso verso un posto inquietante, quasi da messa nera, per cui “A Screw” è mantrica, costante e penetrante e “Anything For You” ha risvolti evocativi, dalle viscere della terra ed è particolarmente tirata e le raffiche di batteria caratterizzano la tagliente e sfuggente “Coward”. L’apoteosi del noise più malato emerge nella grevità di “Another You”, nella purezza di “Stupid Child” e negli sfregamenti di “A Hanging”. L’ascolto di questo disco è sicuramente forte, per cui ci vuole l’umore giusto.

autore: Vittorio Lannutti