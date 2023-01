Everything But The Girl, nuovo album in arrivo. Guarda il video.

Formati nel 1982 da Tracey Thorn e Ben Watt gli Everything But The Girl è un duo inglese da undici album in studio e collaborazioni importanti come quella con i Massive Attack. Vengono ricordati per la hit “Missing” che grazie a un remix di Todd Terry guadagnò una nomination BRIT come miglior singolo.

Fermi dal ’99 quando pubblicarono “Temperamental” gli Everything But The Girl, già un mese fa, hanno confermato che si sarebbero riuniti per registrare un nuovo album e infatti da segnali evidenti arrivano dal loro profilo Twitter con un video etaser che segue il video ufficiale del brano “Nothing Left To Lose“.

