The Pop Group, sPAZIO211 – 07.02.2017

Tornano in Italia a Torino presentati da TOdays festival con il nuovo album ‘Honeymoon On Mars’, appena uscito il 28 Ottobre 2016. Per l’occasione si è unito al Pop Group il produttore del loro più famoso album ‘Y’, Dennis Bovell (Artist), per un live mix.

Con questo album si apre un nuovo capitolo della band di Bristol, per calcare di nuovo il palco con uno show che ha lasciato senza parole.

Gallery a cura di Franco Rodi.