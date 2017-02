Nuovo album in vista per il pianista e compositore tedesco Hauschka, pseudonimo di Volker Bertelmann e conosciuto soprattutto per le sue performance di prepared piano.

Per l’imminente rilascio il musicista originario della Renania Settentrionale/Westfalia ha invece aggiunto al sound finale un timbro più aperto e finanche orientato all’elettronica, accostando al suo piano modificato un set-up composto da un sintetizzatore analogico e un processore digitale di segnale audio.

La nuova produzione sarà pubblicata attraverso la cooperazione tra City Slang e Temporary Residence con release date stabilita per il prossimo 31 marzo.

L’album, ottavo in studio in carriera per l’autore teutonico, sarà intitolato “What If” ed è anticipato dal lancio in rete del brano ‘Familiar Things Disappear’ con video diretto dalla fotografa di stanza a Dusseldorf Mareike Foecking. www.hauschka-net.de autore: Luigi Ferrara Photo by

Mareike Foecking

“What If” – Tracklist 01. I Can’t Find Water 02. Constant Growth Fails 03. My Kids Live On Mars 04. I Need Exile 05. I Can’t Express My Deep Love 06. Nature Fights Back 07. Familiar Things Disappear 08. Trees Only Exist In Books 09. We Live A Thousand Years