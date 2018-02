Tim Gane è un “kraut-rocker” e come tale resterà segnato a vita, anche se la sua più recente creatura, Cavern of Anti-Matter, acquisisce sempre di più un proprio suono e un proprio carattere disco dopo disco, sicuramente uno dei sound più interessanti degli ultimi tempi, nonostante le radici ben delineate.

Il trio costituito dal fondatore degli Stereolab insieme a Holger Zapf e Joe Dilworth, arriva così a pubblicare il terzo album dopo “Blood Drums” del 2013 e “Void Beats / Invocation Trex” del 2016 e anche questa volta sul marchio di appartenenza della band madre di Gane, la Duophonic Ultra High Frequency Disks o talvolta nota anche come Duophonic Super 45s.

Il nuovo full-lenght s’intitola “Hormone Lemonade” e sarà composto da una tracklist di dieci solidi brani assemblati con strumentazione analogica addosssata sulle ritmiche delle drum machines auto-costruite da Holger Zapf e rinominate Taktron Z3 e Taktron Z2.

La release date è stata stabilita per il 23 marzo mentre in rete è apparsa la seconda traccia del disco, ‘Make Out Fade Out’…enjoy…

www.cavernofantimatter.com

Autore: Luigi Ferrara

Cavern of Anti-Matter – Hormone Lemonade – tracklist:

01. Malfunction

02. Make Out Fade Out

03. Phase Modulation Shuffle

04. Solarised Sound

05. Outerzone Jazs

06. Automatic Morning

07. Feed Me Magnetic Rain

08. Motion Flow

09. Remote Confection

10. Phantom Melodies