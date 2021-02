Gli Animal Collective sonorizzano il docu sui rapper-SoundCloud che vivono in solitudine.

La società Utopia Media ha annunciato un documentario, scritto, prodotto e diretto da Marnie Ellen Hertzler, sul fenomeno rapper-SoundCloud ed uscirà on demand il prossimo 16 febbraio.

Girato in otto giorni nel deserto di Crestone, in Colorado, racconta di un gruppo di rapper che vivono in solitudine, coltivando erba e facendo musica pubblicandola solo sulla famosa piattaforma di audio streaming.

La colonna sonora del docu film è curata dalla band americana Animal Collective e vedrà la luce il 19 febbraio tramite Domino Soundtracks.

Gli Animal Collective avevano già curato sonorizzazioni audiovisive come Tangerine Reef (2018), in collaborazione con Coral Morphologic, pubblicato Transverse Temporal Gyrus (2012) per un’installazione al Museo Guggenheim insieme al lavoro visivo dell’artista Danny Perez, e pubblicato l’album visivo ODDSAC (2010), ancora in collaborazione con Danny Perez ma Crestone è la prima ‘vera’ colonna sonora della band di Baltimora formata da Avey Tare (David Portner), Panda Bear (Noah Lennox), Deakin (Josh Dibb), and Geologist (Brian Weitz).

https://memory.is/crestone

http://www.myanimalhome.net/

https://www.facebook.com/anmlcollective

https://www.instagram.com/anmlcollective/

https://anmlcollectve.bandcamp.com/album/crestone-original-score