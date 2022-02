Toro y Moi: ascolta i due nuovi singoli in attesa dell’album per la label Dead Oceans.

Toro y Moi pubblicherà il nuovo album ‘Mahal’ il 29 Aprile per la label Dead Oceans.

Di seguito potete ascoltare i primi due singoli ‘Postman’ e ‘Magazine’ ancora una volta rappresentano il suono di matrice indie-rock influenzato da chillwave, house, psichedelia, hip-hop, funk e techno.

‘Mahal’ è il settimo album del progetto capitanato da Chaz Bear e il primo per la statunitense Dead Oceans dopo che per anni ha pubblicato per la per Carpark. L’ultimo album, ‘Outer Peace’, risale a due anni fa che proiettò il progetto nell’olimpo della scena indie.

https://www.facebook.com/toroymoi

https://toroymoi.com/

https://www.instagram.com/toroymoi/

‘Mahal’ tracklist:

01 The Medium [ft. Unknown Mortal Orchetra]

02 Goes By So Fast

03 Magazine [ft. Salami Rose Joe Louis]

04 Postman

05 The Loop

06 Last Year

07 Mississippi

08 Clarity [ft. Sofie]

09 Foreplay

10 Déjà Vu

11 Way Too Hot

12 Millenium [ft. The Mattson 2]

13 Days in Love