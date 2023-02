Per quasi 60 anni, da quando da giovane gallese trasferitosi a New York formò i Velvet Underground, John Cale ha regolarmente reinventato la sua musica. Dal folk da camera di Paris 1919, seguito dal rock di Fear, al ciclo di canzoni Music for a New Society, seguito più di 30 anni dopo da aggiornamenti elettronici potenti e senza fronzoli, Cale ha sempre cercato di sperimentare. Anche con Mercy, nuovo disco in uscita da gennaio per Domino recording, Cale re-immagina il modo in cui la sua musica è fatta, suona e funziona. Le dodici tracce spaziano dall’elettronica ‘oscura come la notte dell’anima’ a melodie dolci che accompagnano speranzose riflessioni sul futuro.

Colpisce, ma non sorprende, che anche in questo disco Cale abbia reclutato alcune delle giovani menti più curiose della musica: Animal Collective, Sylvan Esso, Laurel Halo, Tei Shi, Actress, Weyes Blood.

L’anima di Mercy, a quanto pare, è un’idea che si è costruita per strati negli ultimi anni, sull’orlo di un futuro sempre più distopico, che sembra uscito dalla penna di Huxley o Orwell. Trump e la Brexit, il Covid e il cambiamento climatico, le battaglie per i diritti civili e l’estremismo di destra: tutto è stato reinterpretato nei versi di questi canzoni, come nell’epica Time Stand Stills, o in Night Crawling. o in Story of Blood, cantata in collaborazione con Weyes Blood.

Le voci di Cale e Weyes Blood in questa canzone che è anche il primo singolo del disco, (oltre che in parte una canzone manifesto, accompagnata dal video del del regista vincitore di un Emmy, Jethro Waters) scivolano l’una accanto all’altra cantando insieme “Swing your soul”, come due fantasmi che si muovono all’unisono per cercare contatto umano e salvezza: “Tornerò a prenderli, i miei amici, al mattino. Li porterò con me nella luce”, dice Cale nella strofa finale.

A proposito della voce femminile Cale rivela: “Avevo ascoltato l’ultimo disco di Weyes Blood e mi sono ricordato della voce di Natalie. Ho pensato che se fossi riuscito a farla cantare con me sarebbe stato bellissimo. Una volta compresa la versatilità della sua voce, è stato come se avessi scritto la canzone pensando a lei per tutto il tempo. La sua gamma e il suo approccio alla tonalità sono state una sorpresa. C’è anche un piccolo passaggio in cui sembra Nico”.

Nico però c’è davvero, persino lei, evocata in Moonstruck, una sua canzone, che Cale rivisita rendendola leggiadra come l’aria.

I duetti poi ci sono praticamente in tutte le tracce: la bellissima Mercy si apre con Laurel Halo, Time Stand Still vede la collaborazione (che si sente dalle prime note) dei Sylvan Esso, Everlasting Days è cantata con gli Animal Collective, così come i White Family collaborano a The Legal Status of Ice, e Tei Shi in I Know You’re Happy.

Dal punto di vista stilistico, si nota che le prime quattro tracce, e in specie Marilyn Monroe’s Leg, sono particolarmente “eteree”, quasi dream-pop, e la stessa voce di Cale è eterea, evocativa, suggestiva, onirica, quasi proveniente da un altro mondo.

Everlasting Days svolta verso una base di organi e piano che però sembra più tenuta coi piedi per terra da un tono di voce concreto e grintoso, che trova anche alcuni acuti, per concludersi in batterie sincopate e ritmi rock nella conclusione, mentre i cori loopati degli Animal Collective fanno il resto. e Night Crawling mantiene questa svolta ritmica.

Tracce complessissime, che al primo ascolto potrebbero addirittura sembrare da “Buddah Bar”, ma che ai successivi ascolti introducono esattamente nella dimensione in cui Cale vuole portarci e in cui lui si trova probabilmente oggi: da ottantenne pieno, Cale sembra da queste canzoni guardare il mondo, cercare di comprenderlo, a volte giudicarlo, ma sempre da una prospettiva un po’ lontana, un po’ distante, la prospettiva di chi sa che questo non è più (lo è mai stato?) il suo mondo.

Una prospettiva che tradotta in musica rende il suo lavoro affascinante, anche se certamente non legato al passato con i Velvet Underground dove si è prodotta e consumata la grande creatività della sua carriera.

autore: Francesco Postiglione

Tracklist

1. Mercy Feat. Laurel Halo

2. Marilyn Monroe’s Leg (Beauty Elsewhere) Feat. Actress

3. Noise Of You

4. Story Of Blood Feat. Weyes Blood

5. Time Stands Still Feat. Sylvan Esso

6. Moonstruck (Nico’s Song)

7. Everlasting Days Feat. Animal Collective

8. Night Crawling

9. Not The End Of The World

10. The Legal Status Of Ice Feat. Fat White Family

11. I Know You’re Happy Feat. Tei Shi

12. Out Your Window