Björk, il tour europeo a settembre tocca anche l’Italia.

Manca dal nostra paese da ben cinque anni. Björk torna in Italia in occasione dell’uscita del nuovo album Fossora e sarà in concerto il 12 settembre al Mediolanum Forum di Milano e il 23 settembre all’Unipol Arena di Bologna. Le tappe nel belpaese fanno parte di un lungo tour Europeo che partirà dall’1 settembre da Lisbona per proseguire a Madrid, Parigi, Praga, Vienna, Cracovia, Amburgo, Lipsia, Zurigo, Nantes per chiudersi il prossimo dicembre a Bordeaux.

Dal vivo i brani del tour, denominato Cornucopia, e quelli che l’artista islandese sceglierà dal suo catalogo, saranno suonati anche dal settetto di flauti Viibra e da un ensemble strumentale oltre che con l’ausilio di una camera riverberata. Dall’uscita di Fossora l’anno scorso, Björk ha condiviso un nuovo video di “Sorrowful Soil” e ha ottenuto una nomination ai Grammy come miglior album di musica alternativa. All’inizio di questo mese, ha condiviso un remix di “Ovule” di Fossora di Sega Bodega e Shygirl.

https://www.fossora.com/

https://www.instagram.com/bjork/

https://www.facebook.com/bjork/