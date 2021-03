EELS, “Earth to dora” è il tredicesimo album della band, nel segno della serenità raggiunta.

A due anni di distanza dal bellissimo The Deconstruction, gli Eels lanciano il tredicesimo album, a seguito della pubblicazione in estate del lyric video del brano Baby Let’s Make It Real e poi del secondo singolo Who You Say You Are, usciti a settembre con un 7 pollici in vinile colorato. La gustosissima anticipazione dei due singoli ha anticipato dunque questo Earth to Dora (PIAS), registrato a Los Feliz, con la collaborazione di Koool G Murder, The Chet e P-Boo. Mr E, al secolo Mark Oilver Everett, figlio di un famoso fisico quantistico, dà anche in questo caso la sua impronta personalissima al disco, data la sua istrionica e prorompente personalità.

Dal 1996 ad oggi, gli Eels sono strettamente legati (se non prigionieri) del carisma e del talento artistico indie di Mr E, a cui si deve anche l’ispirazione dei mood e dei testi di ogni disco.

E se Hombre lobo era misantropo, e The Deconstruction era minimalistico, End Times malinconico, e Tomorrow Morning assolutamente ottimistico, stavolta il colore di questo disco è il romantico-lirico.

Lo annuncia Anything For Boo, con intro disarmante nel suo essere in totale arpeggio una pura e semplice dichiarazione d’amore, a cui Mr E non ci ha abituati molto nella sua folgorante carriera. I Got Hurt nel finale è il contraltare, l’amore che fa male e affonda, ma qui vissuto sempre in forma non tragica, quasi col sorriso.



Il non grave, l’arioso, l’ispirato è senza dubbio il tono del disco: lo dice il singolo Baby let’s make it real, lo ribadisce Are we Alrgight Again, che invita a vivere la sospensione dovuta al Covid come occasione per riscoprire se stessi e il mondo, e lo ripete Ok, che è semplice come il suo titolo nel dichiarare, in piena epoca pandemica, che si può stare bene se si supera il dolore e l’ansia e ci si focalizza sulle cose semplici.

Una sequenza così rischierebbe di diventare melensa e risibile in mano a qualsiasi cantautore: ma solo Mr E riesce a non scadere mai nel banale e nello zuccheroso, e la serenità che si avverte in questo disco si percepisce reale, vera, e anche coinvolgente. Un vero toccasana musicale, di questi tempi.

Ascoltate per esempio Who You Say You are: difficile immaginare canzone più semplice e più breve, completamente destrutturata. Eppure basta l’arpeggio e quattro note di tastiera per renderla deliziosa. Come del resto l’intro della title track Earth to Dora, altro rock pop classicheggiante di semplicità assoluta e vincente. La canzone non è solo la title track ma anche l’ispirazione del disco, essendo nata da un tentativo di riportare (come dice il titolo) coi piedi per terra un’amica che stava male. L’ispirazione di questa canzone è diventata ispirazione intera del disco, un vero e autentico messaggio di ottimismo. Dark e Dramatic non deve far ingannare nel suo titolo: è una canzone più cupa, ma sempre costruita intorno a semplici arpeggi solari di chitarra e piano, una ninna nanna autentica.

Are You Fucking Your Ex è in effetti l’unica canzone dissonante rispetto allo stile del disco, cupa e elettricamente blues. The Gentle Souls invece riprende la solarità sin dall’intro di chitarra, e diventa anzi la canzone più solare e pop del disco, mentre Of Unsent Letters è un intermezzo sospeso ed etereo di sola chitarra.

Tutte le canzoni procedono rapidamente, come sempre Mr E non scrive mai monologhi lunghi, anzi ama la brevità, la concisione. Il messaggio arriva chiaro, onesto, pulito, in quella maniera inconfondibile che è da anni lo stile inimitabile di una band unica nel suo genere.

Nessuna sbavatura, nessuna distrazione: il disco procede serrato, elementare e semplice dall’inizio alla fine, ma purissimamente indie. Sembra talmente spontaneo da sembrare scaturito per geminazione, per inerzia, e in effetti questa potrebbe essere anche una critica, perché certo non c’è ricerca né sperimentazione particolare, come invece Mr E ci ha spesso abituati.

L’album suona tremendamente Eels, un loro classico di repertorio indie: gustoso, frizzante, come tutta la loro discografia, da collezionare il prima possibile, anche perché ogni loro disco è uno sguardo sul mondo di colore diverso.

https://eelstheband.com/

https://www.facebook.com/THEEELS

full album

https://youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mGBR_p8eLXesDTphjI_AYtPNnFFOo0jdI

autore: Francesco Postiglione

TRACKLIST

Anything For Boo

Are We Alright Again

Who You Say You Are

Earth To Dora

Dark And Dramatic

Are You Fucking Your Ex

The Gentle Souls

Of Unsent Letters

I Got Hurt

OK

Baby Let’s Make It Real

Waking Up