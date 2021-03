Dopo un lungo periodo di silenzio Sasu Ripatti aka Vladislav Delay ha ripreso a pieno tutte le attività e con ritrovato vigore.

L’artista finlandese per un lungo periodo si è auto-imposto una sorta di esilio, dedicando molto tempo alla famiglia, frenando così le produzioni al 2014 con l’album “Visa”, pubblicato attraverso l’etichetta di sua proprietà Ripatti Records e nato a seguito di un diniego al compositore del visto d’ingresso negli Stati Uniti dove si sarebbe dovuto esibire per alcune date.

Rotto il silenzio, esattamente un anno fa, usciva via Cosmo Rhythmatic l’album “Rakka”, pubblicazione nata senza l’ausilio di computer e dove il Nostro, che già di suo abita in un’isola del Mar Baltico, si è lasciato incantare dai paesaggi ghiacciati dell’Artico, tentando attraverso il suono di descrivere le dure condizioni della Tundra.

Dopo qualche mese Ripatti si era rivisto nuovamente in circolazione con l’uscita di “500-Push-Up“ attraverso la label belga Sub Rosa di Guy Marc Hinant, registrato a Kingston in Jamaica presso gli Anchor Studios dove ha lavorato a questo full-lenght in collaborazione con l’esperto duo caraibico Sly & Robbie.

Il 2021 vede invece l’arrivo del secondo capitolo del lavoro uscito precisamente un anno fa. “Rakka II“, sarà prodotto ancora una volta attraverso la Cosmo Rhythmatic, label di Berlino curata da Shapednoise, con release date stabilita per il prossimo 16 aprile. Anche in questo caso l’ispirazione per questo nuovo corso è nata da una serie di avventure nella natura selvaggia della sua nativa Finlandia.

Secondo lo stesso Ripatti, “Rakka II” è una romantica visione estiva piena di speranza e ottimismo; dopo le vibrazioni brutaliste del primo capitolo, l’autore realizza un ecosistema sonoro iperbolico ed estremo, popolato da droni in rapido movimento, dense nuvole di rumore e bassi corposi che rimbombano tra accenni di armonia nati da aspri contrasti tonali. Tutti i titoli delle tracce cominciano con la lettera “R”.

In rete come anteprima è stata diffusa la opening track ‘Rakkn’.

www.cosmorhythmatic.bandcamp.com

Autore: Luigi Ferrara

Vladislav Delay – “Rakka II” – Tracklist

01. Rakkn

02. Raaa

03. Raaha

04. Rapaa

05. Rakas

06. Ranno

07. Raato

08. Rapine

