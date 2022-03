Oumou Sangaré: ascolta “Sarama” primo estratto dal nuovo album.

Oumou Sangaré ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Timbuktu”. Il nono lavoro della star del Mali verrà pubblicato il 29 aprile dalla label discografica World Circuit ed è stato registrato tra gli Stati Uniti, il Mali e la Francia.

Suoni blues, folk e rock si contaminano con la tradizione in “Timbuktu” che contiene anche brani inediti mai inseriti nell’ultimo “Mogoya” pubblicato 2017. Come per i precedenti anche questo album è stato scritto con lo storico collaboratore Mamadou Sidibé, un musicista suonatore di kamele n’goni (liuto tradizionale).

Contemporaneamente all’annuncio dell’album esce il video singolo “Sarama” che conferma una Sangaré in forma pronta e ribadire il suo status di grande artista politicamente impegnata e dalle forte vibrazioni sonore.

L’artista, molto legata alla sua terra d’origine, negli ultimi anni si è trasferita prima a New York e successivamente a Baltimora; un cambio di vita forzato dal lockdown che però non l’ha messa in crisi tanto da dichiarare di sentirsi bene tanto da comprare casa.

La voce più rappresentativa del Mali, nonché figura di grande rilievo della musica africana tornerà ad esibirsi in Italia il 23 settembre per uno speciale appuntamento nel contesto del Festival Au Désert di Firenze.

https://oumousangareofficial.com/

https://www.facebook.com/oumousangareofficiel/

https://worldcircuit.co.uk/#Oumou_Sangare