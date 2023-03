Il ritorno degli americani Fishbone. Ascolta!

I Fishbone nascono nel ’79 a Los Angeles ma solo nell’86 debutanno con il primo album che fino al 2006 sono stati solo sette. La loro miscela di funk rock e ska punk li ha fatti conoscere specie nel ’93 quando pubblicarono “Give a Monkey a Brain and He’ll Swear He’s the Center of the Universe”. L’ultima release discografica risale al al 2014 con l’Ep “Intrinsically Intertwined” e proprio da un nuovo Ep che la band capitanata da Angelo Moore torna a far parlare di se, anche se negli ultimi anni l’attività live non si è mai fermata. Con il singolo “All We Have Is Now” la band annuncia entro fine 2023 un nuovo Ep co prodotto da Fat Mike dei NoFX che con la rinomata label Fat Wreck Chords pubblicherà il disco facendosi appoggiare anche dalla sua nuova creatura discografica ovvero la Bottles to the Ground.

Di seguito potete ascoltare e vedere il video del primo estratto diretto da Chris Graue.

http://fishbone.net/

https://www.facebook.com/fishbonemusic