Mac DeMarco e i due nuovi album fatti da brani “demos”.

McBriare Samuel Lanyon, ovvero il cantautore canadese Marc De Marco, si accinge a pubblicare ben due album nuovi. “Here Comes the Cowboy Demos“ e “Other Here Comes the Cowboy Demos“ sono i titoli dei due lavori in uscita per la Mac’s Label il prossimo 19 giugno.

Lo stravagante artista, molto amato dal circuito indie, ha raccolto una serie di suoi brani in versione demo e ha deciso di pubblicarli dando seguito al suo ultimo album, datata 2019, “Here Comes the Cowboy”.

Queste nuove release quindi metteranno a nudo, e in maniera scarna, i lavori che De Marco ha già pubblicato in esclusiva in occasione dell’ultimo Record Store Days e che avrebbe voluto pubblicare il prossimo 18 aprile ma che la pandemia da Covid19 ha bloccato facendo rimodulare la release date.

https://macdemarco.bandcamp.com/album/here-comes-the-cowboy

Queste le tracklist:

Here Comes the Cowboy Demos:

01 Here Comes the Cowboy (demo)

02 Nobody (demo)

03 Finally Alone (demo)

04 Little Dogs March (demo)

05 Preoccupied (demo)

06 Choo Choo (demo)

07 K (demo)

08 Heart to Heart (demo)

09 Hey Cowgirl (demo)

10 On the Square (demo)

11 All of Our Yesterdays (demo)

12 Skyless Moon (demo)

13 Baby Bye Bye (demo)

14 The Cattleman’s Prayer (demo)

Other Here Comes the Cowboy Demos:

01 Eyes on Me

02 Powers Back On

03 Out of My Head

04 Tommy

05 Seeing Red

06 Yap Man

07 Velvet Johnny

08 Very Spooky

09 Dave

10 Amp Rental

11 New You