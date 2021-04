Moby, i suoi brani ri-arrangiati dalla Budapest Art Orchestra e poi un Documentario sulla sua vita.

Moby ha annunciato un nuovo album, dal titolo Reprise, nel quale presenta in “versione orchestrale” i brani più famosi del suo lungo repertorio. Il nuovo lavoro del produttore newyorkese uscirà il 28 maggio per la prestigiosa label Deutsche Grammophon il quale ha lavorato agli arrangiamenti con la Budapest Art Orchestra e con tanti altri ospiti speciali come: Jim James, Kris Kristofferson, Mark Lanegan, Mindy Jones, Víkingur Ólafsson, Apollo Jane, Deitrick Haddon, Gregory Porter e Amythyst Kiah, Skylar Grey e Darlingside, e Nataly Dawn, Alice Skye e Luna Li.

“Lo scopo principale della musica – dichiara Moby – è comunicare emozioni, condividere alcuni aspetti della condizione umana a chiunque stia ascoltando. Desidero ardentemente la semplicità e la vulnerabilità che puoi ottenere con la musica acustica o classica.”

Ma le attività per Moby non terminano con la rivisitazione dei suo classici. Iper attivo pubblicherà anche un Documentario. Il musicista punk rock, star della musica da club degli anni ’90, attivista per i diritti degli animali e proprietario di una panetteria vegana ha avuto una vita piena di alti e bassi, colpi di scena sorprendenti e almeno un paio di controversie. Molto di questo sarà probabilmente raccontato in un nuovo documentario, intitolato Moby Doc, che sempre il il 28 maggio sarà nelle sale e in digitale / VOD.

Diretto da Rob Gordon Bralver, Moby stesso racconta il film che promette “uno sguardo penetrante e non verniciato” con rari filmati di performance d’archivio, interviste con l’artista e altri (inclusi David Lynch, David Bowie e Shepard Fairey). Inoltre: “rievocazioni” e filmati di Moby nel deserto, anche se potrebbero rivelarsi la stessa cosa. Vedremo. Puoi guardare il trailer qui sotto.

https://moby.com/reprise/

TRACKLIST

Everloving

Natural blues (featuring Gregory Porter & Amythyst Kiah)

Go

Porcelain (featuring Jim James)

Extreme ways

Heroes (featuring Mindy Jones)

God moving over the face of the water (featuring Vikingur Ólafsson)

Why does my heart feel so bad (featuring Apollo Jane)

The lonely night (featuring Kris Kristofferson & Mark Lanegan)

We are all made of stars

Lift me up

The great escape (featuring Nataly Dawn, Alice Skye, Luna Li)

The last day (featuring Skylar Grey & Darlingside)