Tangerine Dream – In uscita il set de “La Divina Commedia”, opera magna di Edgar Froese.

Il giorno 27 maggio è prevista la pubblicazione di un nuovo set di sei dischi cartonato deluxe che copre la trilogia de “La divina commedia” a opera dei Tangerine Dream.

L’Opera di Dante è espressa in un concetto musicale in tre parti di Edgar Froese, tre album che sono stati composti tra il 2001 e il 2005 e che lo stesso Froese ha definito all’epoca come la sua opera magna. Naturalmente i nomi dei tre dischi sono facilmente intuibili: si tratta di “Inferno”, settantatreesimo album dei Tangerine Dream, dodicesimo dal vivo, pubblicato in origine nel 2002, “Purgatorio” del 2004 e infine, naturalmente, “Paradiso” uscito nel 2006. Il set è completato dal DVD del concerto al Castle Nideggen a Colonia del 2002 e da un libro con note di copertina di Wouter Bessels, un saggio di Bianca Froese-Acquaye e fotografie inedite dagli archivi privati ​​di Froese.

Tutti gli album sono stati rimasterizzati da Harald Pairits. Il boxset è pubblicato per le celebrazioni del settecentesimo anniversario della morte di Dante avvenute nel 2021 e in memoria perenne del compianto Edgar Froese a sette anni dalla sua dipartita.

www.tangerinedreammusic.com

Autore: Luigi Ferrara

Tracklist CD 01 ‘Inferno’

01. Before The Closing Of The Day

02. The Spirit Of Virgil

03. Minotaurae Hunt At Dawn

04. Those Once Broke The First World

05. Dante In Despair

06. Io Non Mori

07. Vidi Tre Facce

08. At The Deepest Point In Space

09. L’Omperador Del Doloroso Regno

10. Voices In A Starless Night

11. Fear And Longing

12. Fallen For Death

13. Where All Light Went Silent

14. Charon, Il Barchere

15. La Grey De Los Almas Perdidas

16. Justice Of The Karma Law

17. As The Sun Moves Towards Heaven

18. Beatrice, L’âme Infinie

Tracklist CD 02 ‘Purgatorio, pt. 1′

01. Above the Great Dry Land

02. Chasing the Bad Seed

03. Slave to the Gods

04. Hope and Glory

05. Sun Son’s Seal (part one)

06. Beyond All Suns

07. Sisyphus

08. All the Steps to Heaven

09. Mountain of Destiny

Tracklist CD 03 ‘Purgatorio, pt. 2′

01. The Glowing Zodiac Wheel

02. Modern Cave Men

03. Death Of Medusa

04. Blinded By The World’s Desire

05. Sun Son’s Seal (part two)

06. Soulgate

07. Till The End Of Silence

08. Prison And Paradise

09. Spirit Spiral

Tracklist CD 04 ‘Paradiso, pt. 1′

01. La Grande Spirale

02. Beyond Sodom And Gomorrha

03. La Ley De La Montana

04. A Cielo Della Luna

05. Mercury Sphere

06. L’Era Della Venere

07. Invisible Sun

Tracklist CD 05 ‘Paradiso, pt. 2′

01. Jupiter Lightning

02. La Forza Del Saturno

03. Stars In Distance Glow

04. No More Birth, No More Death

05. Transformazione

06. Truth Beyond Thoughts

07. L’Ultima Tromba D’Oro

08. Leaving

Tracklist DVD

01. Before The Closing Of The Day

02. The Spirit Of Virgil

03. Minotaurae Hunt At Dawn

04. Those Once Broke The First Word

05. Dante In Despair

06. Io Non Mori

07. Vidi Tre Facce

08. At The Deepest Point In Space

09. L’omperador Del Doloroso Regno

10. Voices In A Starless Night

11. Fear And Longing

12. Fallen For Death

13. Where All Light Went Silent

14. Charon, Il Barchere

15. La Grey De Los Almas Perdidas

16. Justice Of The Karma Law

17. As The Sun Moves Towards Heaven

18. Beatrice, L’Ame Infinite