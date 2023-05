Andy Partridge (XTC) forma una nuova band The 3 Clubmen.

Andy Partridge degli XTC ha un nuovo progetto musicale chiamato The 3 Clubmen che condivide con Jen Olive e Stu Rowe che lo descrivono come “un mostro di Frankenstein a tre teste che balla in un club per single neuro divergente“. Di seguito potete ascoltare il brano Aviatrix.

Dice Partridge: “Come un pittore che lancia il colore su una tela, così tendiamo a lanciare la nostra musica sapendo che è follia. Io lancio la vernice, Jen lancia la vernice, Stu lancia la vernice… e facciamo tutto quello che serve per proporre le nostre idee musicali contrastanti, con suoni incongrui, parole/frasi contraddittorie.“

https://www.facebook.com/the3clubmen

https://www.instagram.com/the3clubmen