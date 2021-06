Trentemøller, ascolta i due nuovi brani del producer e compositore danese.

Golden Sun/Shaded Moon è un mini ep di Trentemøller che torna a pubblicare nuovo materiale dall’album Obverse del 2019. Per il danese c’è un ritorno alle composizioni strumentali e così due brani riportano indietro nel tempo il producer che si affida ad ambientazioni spaziali e sognanti. A pubblicare il lavoro è la piccola e agguerrita label In My Room.

https://www.trentemoller.com/

https://www.facebook.com/trentemoller/

https://www.instagram.com/trentemoeller/