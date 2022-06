Beth Orton annuncia il sesto album e pubblica il video di Weather Alive.

L’inglese Elizabeth Caroline Orton meglio conosciuta come Beth ha annunciato una nuova release discografica. Weather Alive è il suo nuovo album da sei anni a questa parte, nel 2016 pubblicò Kidsticks. A pubblicare il nuovo album sarà la lanciatissima label Partisan che nel roster ha Laura Marling, IDLES, Fontaines D.C., Cigarettes After Sex, Bombino… L’ottavo album della Orton vedrà la luce il prossimo 23 settembre e gode della collaborazione di una serie di musicisti come Alabaster dePlume, il batterista Tom Skinner (The Smile e Sons Of Kemet), Shahzad Ismaily, e il bassista Tom Herbert (the Invisible).

