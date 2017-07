È il festival punk più atteso dell’estate italiana, quattro giorni intensi con i nomi migliori della scena mondiale: il Punk Rock Raduno si terrà a Bergamo dal 12 al 16 luglio presso lo spazio giovani Edoné. Una rassegna giunta alla sua seconda edizione con un cartellone importante, la quasi totale gratuità degli eventi (a pagamento solo una sera su quattro) e una serie di eventi correlati a rendere ancora più interessante un programma già ricco sotto il profilo musicale.

Più di venti band e artisti in arrivo da tutto il mondo (Italia inclusa), con nomi nuovi in ascesa e gruppi che hanno fatto la storia del punk-rock e del punk-pop degli anni Novanta.

Inutile girarci attorno: c’è grande attesa per l’arrivo dei New Bomb Turks nella loro unica data italiana, giovedì 13. Il gruppo guidato da Eric Davidson è uno dei nomi di punta del rinascimento lo-fi rock’n’roll degli anni Novanta. Dischi come “!!Destroy-Oh-Boy!!” (1993) e “Information Highway Revisited” (1994), entrambi marchiati dalla leggendaria Crypt di Tim Warren, rappresentarono il punto di svolta per il ritorno di un suono veloce, istintivo, grezzo. Passati poi a un colosso indipendente come Epitaph e infine a un’etichetta di culto come Gearhed, i New Bomb Turks hanno lasciato sul loro cammino sei album in studio, tre raccolte, svariati Ep e una valanga di singoli, split e partecipazioni a compilation, a testimonianza di un’attività frenetica non solo sul palco ma anche fuori. Dopo il tour d’addio nel 2003, la band – pur mai ufficialmente sciolta – ha diradato di molto le sue apparizioni dal vivo e questa è una delle rare occasioni in cui è ancora possibile essere travolti dalla dirompente energia live del quartetto americano.

Altro gruppo attesissimo sono i Mr. T Experience, una delle band seminali della scena pop-punk di vent’anni fa. La stessa scena che produsse anche un gruppo come i Green Day destinato a un successo mondiale di enormi proporzioni. In attività dal lontano 1985, il gruppo di Frank Portman (aka Dr. Frank), legato a doppio filo all’etichetta Lookout!, ha fatto del mix di melodie a presa diretta e riff veloci il proprio marchio di fabbrica come testimoniano dischi come “Milk Milk Lemonade” (1994) e “Love Is Dead” (1996). Tornano finalmente in Europa dopo più di vent’anni per uno show esclusivo la sera di venerdì 14.

L’altra artista di punta di questa edizione del festival è Nikki Corvette, la reginetta del bubblegum pop che con la sua band Nikki & The Corvettes e un omonimo LP per la leggendaria Bomp! di Greg Shaw nel 1979 aprì la porta a tanti girl groups dagli anni Ottanta fino ai nostri giorni: dalle Bangles alle Muffs fino alle Donnas che, non a caso, la presero a modello. Insieme al suo gruppo italiano, Nikki Corvette & The Romeos, composto da membri di Peawees e Miss Chain & The Broken Heels, sarà di scena la sera di sabato 15.

Moltissimi gli altri live act in programma, tra cui i nostri Peawees che rifaranno per intero il loro “Dead End City” e i riformati Retarded, gli olandesi Travoltas, le canadesi Pale Lips.

Ma non ci saranno solo i concerti all’Edonè: in programma molti DJ set e una serie di eventi collaterali come la mostra di Manuel Cossu dei Manges “Last Savages” (presso il Nami Concept Store), quella di poster e memorabilia dei Ramones “Ramones. World” (​da Ma Prima Un Caffè) e “(Hoarding) Disorder” (presso Bomboclat Skateshop) con foto e altre memorabilia punk hardcore.

Chiusura in bellezza domenica 16 con la proiezione del film di Jim Jarmush sugli Stooges, “Gimme Danger”.

Programma dettagliato, foto, informazioni: http://www.punkrockraduno.com/

https://www.facebook.com/punkrockraduno/

autore: Roberto Calabrò

