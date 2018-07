Qualche settimana addietro Mark Lanegan e Duke Garwood avevano confermato l’uscita del loro secondo lavoro sulla lunga distanza insieme, With Animals, prevista per il prossimo 24 Agosto tramite la Heavenly Records.

L’artista americano a tal proposito ha dichiarato “Il disco è stato registrato nella mia casa solo da Duke e dai miei cinque animali per tenergli compagnia. Se qualcuno dovesse ascoltare da vicino con le cuffie, potrebbe sentire abbaiare, miagolare, ringhiare o lamentarsi nella musica. Da qui il titolo della canzone e dell’album”.

Il duo che il prossimo 14 Ottobre promuoverà la release con un concerto presso l’Auditorium Paganini di Parma, ha da poco scelto come secondo singolo proprio la title-track, fornendo pure un video del brano, diretto da Steve Gullick, presente al link sottostante. Buona visione.

La tracklist:

1 Save Me

2 Feast to Famine

3 My Shadow Life

4 Upon Doing Something Wrong

5 L.A. Blue

6 Scarlett

7 Lonesome Infidel

8 With Animals

9 Ghost Stories

10 Spaceman

11 One Way Glass

12 Desert Song

