Múm, ventennale del loro debut albu. Nuovo brano con il Kronos Quartet.

In occasione del ventennale di “Yesterday was dramatic – today is Ok“, debut album dei Múm la label tedesca Morr Music il 30 agosto lo ri-pubblicherà rimasterizzato con l’artwork originale.

Per l’occasione il gruppo islandese ha pubblicato un classico di quel disco, che ricordiamo diede inizio a tutta la stagione del dream-glip e electro-pop di inizio anni duemila: “Smell Memory“ è stata ri-arrangiato dal Kronos Quartet e alla batteria ci ritroviamo proprio Samuli Kosminen dei Múm.

La band a settembre intraprenderà un tour europeo che la porterà ad esibirsi a Parigi, Brussels, Londra, Mosca, Zurigo. Si vocifera anche di una seconda parte di tour che potrebbe anche toccare l’Italia.

