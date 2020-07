Spoon, la Matador Records ristampa tutto il catalogo.

Il catalogo degli Spoon sarà disponibile quest’anno per la prima volta in tutto il mondo su vinile e CD su Matador Records. La serie Slay On Cue vedrà la ristampa dei primi otto album della band nelle loro edizioni originali: Telephono (1996), Soft Effects EP (1996), A Series Of Sneaks (1998), Girls Can Tell (2001), Kill The Moonlight (2002), Gimme Fiction (2005), Ga Ga Ga Ga Ga (2007) e Transference (2010). “Alcuni di questi album non sono mai stati disponibili su vinile o CD per anni, e in alcuni posti, non sono mai usciti,” afferma il frontman Britt Daniel.

L’annuncio è accompagnato dalla versione restaurata del video per “Small Stakes” il grande classico tratto da Kill The Moonlight, sviluppato dalla pellicola 8mm originale. “È uno sguardo alla vita in studio nel 2002, durante le registrazioni di Kill The Moonlight, girato dal nostro amico Peter Simonite” afferma Daniel.

Le prime pubblicazioni della serie sono l’album di debutto Telephono e l’EP Soft Effects, disponibili su vinile e CD per la prima volta dalla pubblicazione originale nel 1996-1997 su Matador. Queste due uscite mostrano l’evoluzione volubile degli eroi del rock, partendo dal sound crudo e dalle dinamiche impetuose di Telephono, alla scrittura sofisticata e acuta di Soft Effects, dirigendosi verso il futuro avventuroso e brillante della band con le successive pubblicazioni. L’edizione serigrafata di Soft Effects sarà disponibile in 500 copie su vinile rosso e vinile blu.

Il 29 agosto, in occasione del Record Store Day in Nord America, sarà disponibile una compilation curata dai fan intitolata All The Weird Kids Up Front (Más Rolas Chidas).

Di seguito è possibile visionare il calendario delle uscite di Slay On Cue:

Slay On Cue release dates:

24 luglio

Telephono / Soft Effects EP

14 agosto

A Series Of Sneaks / Girls Can Tell / Kill The Moonlight

11 settembre

Gimme Fiction / Ga Ga Ga Ga Ga, Transference

Nel 2019 gli Spoon hanno pubblicato l’acclamato Everything Hits At Once: The Best of Spoon che li ha consolidati come una delle band più importanti nella scena rock degli ultimi 25 anni. L’album contiene il nuovo singolo “No Bullets Spent”, con cui la band si è esibita al Jimmy Kimmel Live. Il brano è entrato nella Top Ten delle classifiche radio.

Sempre l’anno scorso, la band si è esibita in Nord America con Beck e Cage The Elephant, per un totale di 30 date. La Fender ha pubblicato la Britt Daniel Signature Telecaster Thinline – mettendo in evidenza l’influenza di Daniel nello stile precision-punk che ha reso gli Spoon celebri in tutto il mondo.

http://www.spoontheband.com/spoon/

https://www.facebook.com/spoontheband/

fonte: com. stampa

ph. credit: Oliver Halfin