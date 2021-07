Dennis Leigh, conosciuto ai più con il suo pseudonimo John Foxx ha annunciato l’uscita della ristampa in vinile del secondo album solista “The Garden”, pubblicato in origine nel settembre del 1981.

L’occasione è data naturalmente dalle celebrazioni del quarantesimo anniversario dalla pubblicazione di questo classico che seguiva il full-lenght di successo “Metamatic” rilasciato solamente l’anno prima.

La riedizione di “The Garden” sarà stampata in milleduecento copie divise a metà tra vinile verde traslucido e vinile giallo neon scintillante. L’uscita è prevista per il prossimo 30 luglio attraverso il marchio appartenente al cantante britannico chiamato appunto Metamatic.

Non si tratta dell’unica novità per l’ex cantante degli Ultravox!. In programma c’è anche l’uscita dell’album gemello del già citato “The Garden” che sarà distribuito ad appena qualche settimana di distanza.

Il disco sarà intitolato “The Church” e sarà comprensivo di singoli, B-Sides e out-take del periodo compreso tra “Metamatic” e “The Garden”, come ad esempio il brano ‘Miles Away’, che in origine fu pubblicato come singolo e non incluso in nessun album.

Anche “The Church” sarà stampato in milleduecento copie: metà saranno in vinile rosso e l’altra metà su neon viola.

L’uscita di questa raccolta è prevista per il 10 settembre.

Autore: Luigi Ferrara

John Foxx – “The Garden” – Tracklist

1 Europe After The Rain

2 Systems Of Romance

3 When I Was A Man And You Were A Woman

4 Dancing Like A Gun

5 Pater Noster

6 Night Suit

7 You Were There

8 Fusion/Fission

9 Walk Away

10 The Garden

John Foxx – “The Church” – Tracklist

1 This Jungle

2 Miles Away

3 A Long Time

4 Fog

5 Swimmer I

6 Swimmer II

7 Swimmer III

8 Swimmer IV