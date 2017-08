Album in vista per la fatina francese Cécile Schott, conosciuta ai più come Colleen; la compositrice ha annunciato che il nuovo lavoro discografico sarà lanciato per il prossimo autunno.

L’artista d’oltremanica dopo aver prodotto dal 2003 cinque notevoli dischi con questo pseudonimo – oltre al “progetto” Colleen et les Boîtes à Musique – e soprattutto “reduce” del successo del recente “Captain Of None” (2015), ha presentato questa nuova release come un concept sul tema dell’avvicendamento della vita e la morte e gli eccessi della natura tra bellezza e brutalità. Una riflessione cominciata nell’autunno del 2015 quando l’autrice si è trovata nello stesso café dell’attentato del 13 novembre a Parigi pochissime ore prima dell’atto terroristico.

Un disco che si preannuncia “autunnale” sotto tutti i punti di vista, scorciando anche un pò i titoli dei brani e che difatti la Thrill Jockey pubblicherà precisamente il giorno 20 ottobre.

Per la stesura delle composizioni la musicista si è affidata come sempre alla propria viola da gamba processata con gli strumenti in vista nella foto: pedali effetti Moog e sintetizzatori Critter & Guitari, usanza quella di mettere in evidenza il materiale con cui ha lavorato, che la Schott in verità ha sempre un pò avuto già dagli album precedenti.

Il titolo della nuova relesae è “A flame my love, a frequency” e come primo assaggio in rete è stata scelta la song ‘Separating’.

Autore: Luigi Ferrara

Colleen – A flame my love, a frequency – tracklist

01. ‘November’

02. ‘Separating’

03. ‘Another World’

04. ‘Winter Dawn’

05. ‘Summer Night (Bat Song)’

06. ‘The Stars vs. Creatures’

07. ‘One Warm Spark’

08. ‘A flame my love, a frequency’