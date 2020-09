Rosa, pietra, stella di Marcello Sannino

Un film intenso e potente, sorretto da una profonda sensibilità e un solido sguardo analitico, il primo lungometraggio del regista Marcello Sannino, forte della lunga esperienza da documentarista e delle interpretazioni magistrali di Rongioni, Nasti e Lotito, è un’opera manifesto, e Napoli per una volta resta soltanto uno sfondo di Michela Aprea

Fragile come una rosa, dura come la pietra, fulgida come una stella, “rosa, preta, stella”: Carmela, Carme’ è così nel celebre brano di Sergio Bruni. Non è diversa la donna tratteggiata dallo sguardo di Marcello Sannino, autore partenopeo conosciuto ai più per I suoi lavori documentaristici (“Corde”, premiato al Torino Film Festival, “Seconda Natura” e “Porta Capuana”, tra gli altri), ora con “Rosa, Pietra, Stella” alla sua prima prova con la fiction.

Il titolo del film, un omaggio alla canzone napoletana, è stato scelto da uno dei produttori,Gaetano Di Vaio della Bronx Film, per raccontare una donna che, proprio come la Carmela di Salvatore Palomba, Sannino ha realmente conosciuto. “L’ispirazione -riportano le note di regia – viene da una persona reale, un’amica conosciuta anni fa e che mi ha spesso coinvolto in giornate senza fine, passate ad inseguire persone da incontrare, commissioni da fare all’ultimo momento, illusioni quotidiane per non tornare a casa e in fondo fuggire al destino di una vita segnata dalla nascita. Partendo da questo rapporto ho immaginato il personaggio di Carmela”.

Un’equipe affiatata di solidi professionisti, – tra gli altri il direttore della fotografia Alessandro Abate, il musicista Riccardo Veno -, accompagna Sannino in questa prima esperienza cinematografica.

Una prova che ha nulla di meramente metafisico, il racconto del cineasta originario di Portici è capace di aderire con stupefacente sensibilità alla realtà, lasciandone scoperte le molteplici sfaccettature e consegnando allo spettatore uno sguardo che è enigma.

Oltre i fratelli Jean Pierre e Luc Dardenne, oltre Ken Loach, il regista ha affermato di essersi lasciato guidare da Alberto Grifi e dalla sua sperimentazione sulla scomposizione della visione in un’esperienza che pure in Rosa, pietra, stella si fa caleidoscopio, straniamento, svelamento del reale. Nel mondo portato sullo schermo i figli sono sullo sfondo, un accidente lungo il corso della vita alla mercé di adulti incapaci di badare a sé, catturati nella ragnatela di falsi miti, illusioni, solitudini autoindotte. I bambini stanno lì a guardare mentre neanche il mondo antico, quello dei nonni, riesce più a tenere il legame di un senso del vivere comune irrimediabilmente sfaldato pure nel suo nucleo più profondo, la famiglia.

Non c’è speranza per i reietti portati sullo schermo da Sannino, non più gli ultimi, sporchi, straccioni, come nella tradizione del cinema neorealista italiano o gli accattoni di pasoliniana memoria, ma uomini e donne incantati dalla mitopoietica capitalista, dall’idea che l’uno trionferà ad ogni costo, in un nuovo ordine etico e morale che non ammette solidarietà ma solo sotterfugio, esercizio del potere, imbroglio.

La pietas è una dote riservata tutt’al più a Tarek e Maria, magistralmente interpretati da Fabrizio Rongioni (alle spalle numerose collaborazioni soprattutto con i fratelli Dardenne) e Ludovica Nasti (nota ai più per l’interpretazione della piccola Lila nelle serie tv “L’Amica Geniale”), mentre pure lo Stato e la Chiesa restano biecamente ancorati a logiche tanto conservazioniste quanto autodelegittimanti.

Non c’è spazio per il “Bene Comune”, l’altro è solo un mezzo per raggiungere il proprio obiettivo nel mondo di Carmela. “La donna non capisce che quelli che ha intorno sono come lei, che potrebbe allearsi a loro – sostiene il regista durante la prima napoletana del film, tenuta al cinema Modernissimo – e costruire insieme la possibilità di una vita migliore”.



Napoli resta sullo sfondo e pure questo appare come un prodigio dello sguardo di Sannino: capace di raccontare una storia di ultimi, a Napoli, seppure il centro della narrazione sia nella cittadina vesuviana di Portici, senza lasciarsi cannibalizzare dalla città. Un obiettivo quasi impossibile, e però pienamente raggiunto: “ Napoli – ha confessato al pubblico – finisce sempre per diventare un personaggio del film, mangiandoselo tutto”.

Stavolta non è così. La città è un incidente come il luogo in cui si nasce e la storia potrebbe essere ambientata a Bari, Milano, Amburgo o in una banlieu francese senza smettere di mostrare la sua verità.

Incredibile l’interpretazione della pugliese Ivana Lotito (Carmela), in grado di dare corpo, anima e voce a uno dei personaggi cinematografici più potenti del cinema contemporaneo.

La nouvelle vague napoletana esiste e Sannino ne è tra i padri fondatori”.

Prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni), Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello (PFA Films) con Rai Cinema, il contributo di MIBACT-DG Cinema e Audiovisivo, Regione Campania e Film Commission Regione Campania, il film è distribuito da PFA Films. Presentato al Rotterdam International Festival e al Pesaro Film Festival, “Rosa, pietra, stella” è stata tra le opere in gara nella nella categoria Generator + 18 della 50esima edizione del Giffoni Film Festival. Scritto da regista in collaborazione con Guido Lombardi , Massimiliano Virgilio e Giorgio Caruso è disponibile in streaming sulla piattaforma Chili, insieme alle altre opere del regista e al cinema.

Qui l’elenco delle sale:

Roma: Cinema Intrastevere – Multisala Madison

Milano: Cinema Beltrade

Napoli: Cinema Modernissimo – Cinema Vittoria -Area Modernissima/ex base Nato

Torino: Cinema Massimo – Cinema Due Giardini