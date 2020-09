Joff Oddie – To Mr Fahey (Dirty Hit)

Il chitarrista inglese Joff Oddie, attivo nel gruppo alternative elettrico Wolf Alice, giunge all’esordio solista con quest’album folk strumentale acustico che programmaticamente omaggia nel titolo John Fahey e sulla foto di copertina Nick Drake – inconfondibile la posa di Bryter Layter – sottolineando così l’influenza di questi artisti su di lui.

Il disco contiene un brano autografo di Oddie, più 9 rivisitazioni di classici virtuosi del folk di Nick Drake, Davey Graham, John Fahey, Merle Travis e altri, ed ha il nobile scopo di raccogliere fondi per una rete britannica di mense dei poveri, in questo 2020 così drammatico.

To Mr Fahey innanzitutto offre l’occasione per riscoprire autori un po’ occultati tra le pieghe del tempo – il virtuoso Dave Evans, la maestra del fingerstyle Elizabeth Cotten, Merle Travis ed il suo hillbilly, le accordature strane di Micheal Chapman –, e poi originali trasfigurazioni di classici – l’intro kraut elettronico per ‘Red Pony‘ di John Fahey – e sono delle scoperte le versioni strumentali di brani che in origine hanno anche un testo, come ‘Far Leys‘ di Nick Drake, che ad ogni modo funziona bene anche così. Il ragtime ‘The Clap‘ di Steve Howe degli Yes e l’immancabile ‘Anji‘ di Davy Graham – resa immortale da Bert Jansch e Paul Simon – non aggiungono nulla agli originali e non potrebbe essere diversamente visti il rigore dei rispettivi spartiti ed il loro carattere di veri e propri inni fingerstyle, ed in tutto ciò si inserisce in modo stilisticamente coerente ‘To Mr Fahey’, il virtuoso ragtime scritto da Joff Oddie, chitarrista dall’arpeggio vigoroso e creativo, che chiude il disco alla perfezione.

Disco molto interessante prima di tutto per gli appassionati di chitarra folk, To Mr Fahey è un lavoro che al rigore esecutivo unisce una certa facilità di ascolto, consigliabile anche a chi abitualmente non traffica con le geometrie degli spartiti, e a suo modo celebra un aspetto importante, popolare anche se non pop, della musica della seconda metà del Novecento.

Di seguito la scaletta del disco con i rispettivi autori dei brani:

Far Leys (Nick Drake)

Stage Fright (Dave Evans)

Red Pony (John Fahey)

The Clap (Steve Howe)

Vestapol (Elizabeth Cotten)

Cannonball Rag (Kennedy Jones/Merle Travis)

Anji (Davy Graham)

Guitar Miniature (North Sea Radio Orchestra)

Wellington the Skeelington (Michael Chapman)

To Mr Fahey (Joff Oddie)

autore: Fausto Turi

https://twitter.com/joffoddie1