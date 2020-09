Ken Morby, nuovo disco e virtual tour. Ascolta il nuovo singolo.

Ken Morby annuncia il nuovo album ‘Sundowner’, in uscita il 16 ottobre per Dead Oceans e anticipato dal primo singolo ‘Campfire’. Il nuovo album dell’ex membro degli indie folk rockers californiani Woods è annunciato come un compendio di tradizione, storia del rock americano e contemporaneità.

L’uscita dell’album sarà anticipata da un imperdibile virtual tour in cui Kevin Morby una volta a settimana a partire dal 10 settembre e fino alla data di uscita del nuovo album risuonerà dal vivo un disco alla volta la sua intera discografia solista.

Kevin Morby Virtual Tour Dates:

. Sept. 10 – Harlem River

. Sept. 17 – Still Life

. Sept. 24 – Singing Saw

. Oct. 1 – City Music

. Oct. 8 – Oh My God

. Oct. 15 – Sundowner

‘Sundowner’ arriva ad un anno di distanza dall’ottimo ‘Oh My God’, album rock dal gusto molto americano e dal forte immaginario spirituale e religioso.

Il primo estratto dal nuovo album è ‘Campfire’, un brano morbido ed evocativo con un romantico video girato nella natura di Castle Rock, a cui ha preso parte anche Kate “Waxahatchee” Crutchfield, partner di Kevin Morby.

Nel 2017 Kevin Morby si è trasferito da LA a Kansas City, lasciandosi alle spalle gli eccessi della metropoli californiana. “Ero contento, per la prima volta nella mia vita da adulto ero in un posto dove potere chiudere la porta di casa e non avere altra tentazione se non lavorare sulla musica.” Durante la prima estate in Kansas Kevin ha iniziato ad ospitare spesso Katie Crutchfield e a condividere molti aspetti della vita con lei, specialmente una comune melanconia per i tramonti che li portò ad utilizzare l’appellattivo di ‘Sundowners’.

Per il nuovo album Kevin ha lavorato in casa su un quattro piste Tascam. “Ho scritto l’intero album con delle cuffie in testa, curvo sul mio Tascam 424 e lasciando che la mia voce e la chitarra passassero attraverso la macchina. Ero incantantato dalla magia del quattro piste e non solo come apparecchio di registrazione, ma come un vero e proprio strumento, tanto da considerarlo il mio compagno di scrittura durante il processo creativo”. Per regitrare il disco invece Kevin si è avvalso dei servizi di Brad Cook e dei Sonic Ranch Studio in Texas. Dopo la session di registrazione Kevin è partito per il tour di ‘Oh My God’ mentre ‘Sundowner’ era riposto in un hard drive dello studio di registrazione. Solo durante la quarantena ‘Sundowner’ ha visto la luce, grazie al lavoro da casa di Brad Cook e Kevin Morby.