La ricca discografia di Michael Stipe e soci, pur avendo una media qualitativa piuttosto alta, vanta sicuramente dei picchi

inarrivabili.

Uno di essi è di certo l’album del 1992 Automatic For The People. Il prossimo 10 Novembre, via Craft Recordings, verrà pubblicata la 25th Anniversary Edition di questo capolavoro dei R.E.M..

Tra i vari formati previsti, quello più interessante è la deluxe edition che presenterà la scaletta originale remixata in in Dolby Atmos dal produttore dell’epoca Scott Litt e dal tecnico Clif Norrel, l’unico live di quell’anno che la band tenne per un benefit concert nella loro Athens, un’ampia manciata di demo inedite (compresa Mike’s Pop Song che potete ascoltare al link sottostante), un Blu-ray ed altro materiale esclusivo.

www.remhq.com

www.facebook.com/REMhq/

La tracklist:

Disc 1: The Album

1. “Drive”

2. “Try Not to Breathe”

3. “The Sidewinder Sleeps Tonite”

4. “Everybody Hurts”

5. “New Orleans Instrumental No. 1″

6. “Sweetness Follows”

7. “Monty Got a Raw Deal”

8. “Ignoreland”

9. “Star Me Kitten”

10. “Man on the Moon”

11. “Nightswimming”

12. “Find the River”

Disc 2: 40 Watt Club, Athens, GA, Nov. 19, 1992

1. “Drive”

2. “Monty Got a Raw Deal”

3. “Everybody Hurts”

4. “Man on the Moon”

5. “Losing My Religion”

6. “Country Feedback”

7. “Begin the Begin”

8. “Fall on Me”

9. “Me in Honey”

10. “Finest Worksong”

11. “Love Is All Around”

12. “Funtime”

13. “Radio Free Europe”

Disc 3: Automatic Demo

1. “Drive” (Demo)

2. “Wake Her Up” (Demo) (“The Sidewinder Sleeps Tonite”)

3. “Mike’s Pop Song” (Demo)

4. “C To D Slide 13″ (Demo) (“Man on the Moon”)

5. “Cello Scud” (Demo) (“Sweetness Follows”)

6. “10K Minimal” (Demo) (“Find the River”)

7. “Peter’s New Song” (Demo)

8. “Eastern 93111″ (Demo)

9. “Bill’s Acoustic” (Demo)

10. “Arabic Feedback” (Demo) (“Fruity Organ”)

11. “Howler Monkey” (Demo) (“Ignoreland”)

12. “Pakiderm” (Demo)

13. “Afterthought” (Demo)

14. “Bazouki Song” (Demo) (“Monty Got a Raw Deal”)

15. “Photograph” (Demo)

16. “Michael’s Organ” (Demo) (“Everybody Hurts”)

17. “Pete’s Acoustic Idea” (Demo)

18. “6-8 Passion & Voc” (Demo) (“Try Not to Breathe”)

19 . “Hey Love” (Mike Voc / Demo) (“Star Me Kitten”)

20. “Devil Rides Backwards” (Demo) (“Big Talk”)

Disc 4 – Blu-Ray (Dolby Atmos and Hi-Resolution Mixes & Videos)

1. “Drive”

2. Try Not to Breathe”

3. “The Sidewinder Sleeps Tonite”

4. “Everybody Hurts”

5. “New Orleans Instrumental No. 1″

6. “Sweetness Follows”

7. “Monty Got a Raw Deal”

8. “Ignoreland”

9. “Star Me Kitten”

10. “Man on the Moon”

11. “Nightswimming”

12. “Find the River”

13. “Photograph”

Videos

“Drive”

“The Sidewinder Sleeps Tonite”

“Everybody Hurts”

“Man on the Moon”

“Nightswimming” (British Version)

“Find the River”

“Nightswimming” (R Version)

‘Automatic for the People ‘Press Kit