H.E.A.T. – Live At Sweden Rock Festival (earMUSIC)

Un live, un disco e un video destinati a diventare un classico per gli amanti del genere. In equilibrio tra l’appeal mainstream dei riff e melodie, strutture classiche dal gusto retrò e parchi di inutili tecnicismi in eccesso, gli H.E.A.T. interpretano un metal per tutte le stagioni. Gli H.E.A.T. hanno così dato alle stampe (su CD, Blu-ray e digitale) “Live At Sweden Rock Festival” (earMUSIC), registrazione che fissa l’esibizione della band al festival svedese del 7 giugno 2018.

“Live At Sweden Rock Festival”, pubblicata dopo il riuscito “Into The Great Unknown”, è la loro seconda registrazione live – e per la prima in video – e include, come se fosse un Greatest Hits, tutti cult della band …. “Living On The Run”, “A Shot At Redemption” o “Bastard Of Society”.

L’intero concerto si snoda senza soluzione di continuità su ritmi serrati come si addice a concerti live di tale natura … consegnando al suono una maggior spontaneità e ruvidità (per quanto possibile) rispetto alle registrazioni studio, coperte da una morbida patina di produzione e post produzione. “Abbiamo ascoltato la chiamata e risposto. Fire e Hard Rock nella notte.

Per tutta la nostra carriera, le persone hanno continuato a fare di noi un “DVD / Blu-ray” e possiamo finalmente rivelare che rilasceremo “Live At Sweden Rock Festival”. Per quelli di voi che devono ancora vederci dal vivo, questo è il più vicino possibile. Quindi esci e rotola nel giardino, abbronzati in modo irregolare, mangia 1-20 birre e rilassati sul divano per la migliore esperienza del festival. Buona visione!”

https://www.heatsweden.com/

autore: Marco Sica