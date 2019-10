Il sesto album dei Mayhem è “Daemon”.

Il prossimo 25 ottobre i Mayhem pubblicheranno il loro sesto album su etichetta Century Media. Il nuovo album della band norvegese, tra le più celebre in ambito black metal, è stato registrato tra Stoccolma e Oslo. “Daemon” – questo il titolo dell’album – è stato prodotto da Tore Stjerna e arriva a 5 anni di distanza dal precedente “Esoteric Warfare“.

Di seguito potete ascoltare il signolo “Worthless Abominations Destroyed“.

https://www.facebook.com/mayhemofficial/

https://www.thetruemayhem.com

La tracklist:

1. The Dying False King

2. Agenda Ignis

3. Bad Blood

4. Malum

5. Falsified And Hated

6. Aeon Daemonium

7. Worthless Abomination Destroyed

8. Daemon Spawn

9. Of Worms And Ruins

10. Invoke The Oath