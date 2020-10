Il diciasettesimo album degli AC/DC è “Power Up”. Ascolta

Uscirà il 13 novembre “Power Up” il nuovo album del gruppo rock AC/DC. Il diciassettesimo disco del gruppo australiano che incarna alla perfezione, ancora oggi, lo spirito rock arriva sei anni dopo l’uscita di “Rock Or Bust”.

Angus Young (chitarra solista), Brian Johnson (voce), Cliff Williams (basso), Phil Rudd (batteria) e Stevie Young (chitarra ritmica) non hanno mai smesso di macinare riff e drumming rock metal e il nuovo singolo “Shot In The Dark” ne è la dimostrazione (ascoltatelo qui sotto) mostrandoci una band di virgulti anziani in un splendida forma.

A produrre questo ennesimo full-lenght è stato Brendan O’Brien già collabortore del gruppo su album come “Black Ice” (2008) e “Rock Or Bust” (2014).

L’album, pubblicato dalla Columbia/Sony, è composto da ben dodici brani e verrà pubblicato in diversi formati: digitale, CD standard, Deluxe limited edition e 5 versioni di vinile (nero, giallo, rosso trasparente e opaco, picture disc) ma per i fans accaniti, e della prima ora, la band ha pensato di produrre la versione deluxe in limited edition che include booklet di 20 pagine, foto esclusive, e un cavo di alimentazione USB che permette di ricaricare il box che funziona da casse per ascoltare il singolo.

TRACKLIST:

Realize

Rejection

Shot In The Dark

Through The Mists Of Time

Kick You When You’re Down

Witch’s Spell

Demon Fire

Wild Reputation

No Man’s Land

Systems Down

Money Shot

Code Red