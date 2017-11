Era il luglio del 2015 quando il gruppo di Kevin Parker pubblicò Currents, l’ultimo disco in ordine di tempo dei nostri.

E’ fresca la notizia che il prossimo 17 Novembre, via Fiction Records, ne sarà messa in commercio una nuova edizione The Currents Collectors Edition, box set in vinile, composto dall’album originale dei Tame Impala in vinile rosso ed artwork differente, un dodici pollici con due remix, più un 7″ ed un flexidisc contenenti tre b-sides, oltre ad altro materiale di contorno.

Intanto potete godervi il making of dellla release. Buona visione.

http://www.tameimpala.com/

http://www.facebook.com/tameimpala/