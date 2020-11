Foo Fighters, “Medicine At Midnight” e il decimo album. Ascolta “Shame shame”

Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee, meglio conosciuti come Foo Fighters hano annunciato il loro nuovo album. “Medicine At Midnight”, decimo album del gruppo capitanato dall’ex batterista dei Nirvana, verrà pubblicato dalla Roswell Records/RCA Records il prossimo 5 febbraio in formato Cd, Digital e Vinile.

In venticinque anni di carriera [la band nacque poco dopo la dipartita di Kurt Cobain] hanno ricevuto dozzine di Grammy, numerosi premi, riconoscimenti e fatto concerti in tutto il mondo.

Per la produzione di questo capitolo Dave Grohl e soci si sono affidati al produttore Greg Kurstin e registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent, “Medicine At Midnight” per un totale di nove tracce dalla durata di 37 minuti.

Di seguito potete ascoltare “Shame Shame”.

http://foofighters.co/followFB

http://foofighters.co/followIG

http://foofighters.co/followW

Questa la tracklist “Medicine At Midnight”:

Making a Fire

Shame Shame

Cloudspotter

Waiting on a War

Medicine at Midnight

No Son of Mine

Holding Poison

Chasing Birds

Love Dies Young

fonte: com. stampa