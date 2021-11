Arthur Russell: ristampe importanti per il mercato europeo. Ascolta.

Gli album “World of Echo” e ‘Iowa Dream’, del musicista e compositore Arthur Russell, verranno ripubblicati in Europa il 26 novembre. Attualmente disponibili solo in Nord America avranno un nuovo mercato grazie alla partnership tra le label Rough Trade e Audika Records.

Nella prima di una serie di uscite i due album saranno pubblicati sia in vinile che CD mentre all’inizio del 2022 seguiranno le ristampe degli album “Calling Out of Context” e “Instrumentals”.

Rough Trade ha originariamente pubblicato “World of Echo” nel 1986 e l’album è stato successivamente ristampato e rimasterizzato da Audika per includere materiale inedito nel 2005. “World of Echo” è il lavoro più straordinario di Russell, una raccolta profondamente intima e meditativa. L’obiettivo dichiarato di Russell, all’epoca, era quello di raggiungere quella che definiva “la realtà ritmica più vivida”, usando solo violoncello, voce ed echi. “World of Echo” è diventato un classico, influenzando le nuove generazioni di musicisti e ascoltatori.

Registrato tra i primi anni ’70 e la metà degli anni ’80, Iowa Dream invece è una raccolta di demo, registrazioni casalinghe e canzoni perdute. Compilato dal fondatore di Audika Steve Knutson e dal partner di Arthur Tom Lee, Iowa Dream offre i primi scorci di Arthur come cantautore folk e pop. I diciannove brani includono materiale demo registrato sia per Paul Nelson che per John Hammond insieme a una serie di brani che rappresentano l’influenza che New York e le sue sonorità pop hanno avuto su Russell, puntando verso la dance e la disco-avant-garde che avrebbe fatto sua possedere.

https://roughtrade.ffm.to/arthurrussell

https://arthurrussell.bandcamp.com/

World Of Echo by Arthur Russell