Pulp: reunion live in arrivo per il 2023.

Dopo undici anni i Pulp torneranno a suonare dal vivo il prossimo anno. Jarvis Cocker e la band (senza il bassista Steve Mackey) suoneranno in una serie di live in festival, arene e stadi nel Regno Unito e in Irlanda.

Il ritorno prevede un concerto al Finsbury Park di Londra e partecipazioni in veste di headliner ai festival Latitude e Trnsmt ma il tour inizierà a Bridlington il 26 maggio per proseguire a Londra, Scarborough, Dublino, Cardiff.

Questo è quanto ha dichiarato Cocker:

Three months ago, we asked, What exactly do you do for an encore?”

Well…

An encore happens when the crowd makes enough noise to bring the band back to the stage

So…

We are playing in the UK & Ireland in 2023

Therefore…

Come along & make some noise

See you ther

L’ultima volta che i Pulp si sono riformati, suonando i loro ultimi concerti nel dicembre 2012, Cocker ha detto ai fan che non stavano scrivendo nuova musica ma hanno collaborato con James Murphy degli LCD Soundsystem per una nuova registrazione del vecchio demo “After You”.

Ma c’è da ricordare che le attività del gruppo risalgono anche al 2014 quando la band ha pubblicato un documentario, A Film About Life, Death & supermarkets; e ancora Cocker ha pubblicato quest’anno il libro di memorie Good Pop, Bad Pop. Negli ultimi due anni ha realizzato musica per The French Dispatch di Wes Anderson e, con il suo progetto Jarv Is…, ha pubblicato un album intitolato Beyond the Pale.

