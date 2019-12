Jim O’Rourke, esce un ricco cd box con quattro ore di musica sperimentale.

Jim O’Rourke è tra i grandi protagonisti della scena alternativa sin dal suo esordio in quel di Chicago sul finire degli anni 80. Il suo implacabile sostegno e contributo apportati all’interno della vasta e radicale scena sperimentale è fondamentale e lo dimostrano le centinaia di pubblicazioni. Da quando si è trasferito in Giappone, alla fine degli anni 2000, le opere registrate da O’Rourke sono generalmente orientate verso collaborazioni dirette, oppure congiuntamente con colleghi come Haino Keiji, Peter Brötzmann, Oren Ambarchi, Giovanni Di Domenico, Mats Gustafsson, Akira Sakata , Kassel Jaeger e Fennesz tantissimi altri.

Dopo le recenti collaborazioni con Lionel Marchetti, Steve Roden e Kevin Drumm O’Rourke, dal suo studio Steamroom, ha registrato To Magnetize Money and Catch a Roving Eye che esce in formato box set da 4 CD e sintetizza arte rara, come tutto ciò che emerge dalle mani di O’Rourke, dimostrando ancora una vota di essere più avanti di tutti.

Basandosi su decenni di ricerca elettronica le registrazioni avvenute alla Steamroom tra il 2017 e il 2018 sono uno degli sforzi più ambiziosi di Jim O’Rourke. Una distesa sonora di quattro ore immersa in modo glaciale e avvolgente, che sposta e intreccia una vasta gamma di suoni elettroacustici che diventa un lavoro lontano dalla sua materialità che vi poterà un un regno ricco di esperienze sonore.

https://jimorourke.bandcamp.com/

https://steamroom.bandcamp.com/