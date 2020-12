Sebbene sia passata da tempo l’epoca d’oro del grunge, alcuni artisti di quel periodo sono entrati di diritto nella storia del rock odierno.

Seattle che di quel movimento fu la città cardine, tramite il Museum Of Pop Culture ha deciso di rendere omaggio ad uno dei gruppi di punta di tale scena, gli Alice In Chains, conferendo loro il prestigioso Founders Award.

Ghiotta occasione affinchè numerosi musicisti di livello fra cui, giusto per citarne qualcuno, Billy Corgan (Smashing Pumpkins), Mike McCready (Pearl Jam), Taylor Hawkins (Foo Fighters), Duff McKagan (Guns N’Roses), Mark Lanegan (Screaming Trees), Kim Thayil (Soundgarden), Metallica insieme alla stessa band del compianto vocalist Layne Staley mettessero su uno show virtuale onde onorarli.

L’intera perfomance è disponibile al link sottostante (mentre l’audio dell’evento lo trovate qui). Buona visione.

