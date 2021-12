Edizione limitatissima per il nuovo, sensazionale box-set dedicato al Mo. Piero Umiliani. In totale ben tredici CD, raccolti in un cofanetto in legno che arreca il titolo di “Library Music Volume 1”.

Cinquecento copie numerate per una serie di dischi tratti dai nastri master originali: per nove di essi si tratta della prima volta in assoluto in digitale, con le copertine in carta riprodotte dalle versioni originali degli LP.

Gli album attraversano il lasso di tempo che va dal 1971 al 1983 e corrispondente al periodo di massima maturità e libertà artistica del musicista toscano, coincidente con l’allestimento del suo studio personale chiamato Sound Work Shop. L’ampia sala era infatti dotata di un particolare trattamento acustico ed era provvista di ogni sorta di strumento a disposizione del grande compositore che spesso raccattava in ogni angolo del globo durante i suoi viaggi.

E infatti questa generosa collezione si presenta piacevolmente multiforme: dal rock-prog-psych dei The Braen’s Machine – gruppo formato con Alessandro Alessandroni – alle delicate melodie, lounge o al groovy esotico, per poi passare alla musica classica moderna o alle sperimentazioni con synth, basso e percussioni primitive su un tappeto per orchestra d’archi senza disdegnare disco-funk-jazz e le esplorazioni nella musica ambientale o di avanguardia.

“Library Music Volume 1” sarà pubblicato il prossimo 10 dicembre attraverso la label romagnola Cinedelic in una lussuosa scatola di legno che include anche un libretto numerato in sequenza fino a cinquecento.

www.cinedelic.com

Autore: Luigi Ferrara

CD1 PERCUSSIONI ED EFFETTI SPECIALI | 1972

1. Problematica giovanile / 2. Problematica giovanile n.2 / 3. Subacquea / 4. Bongos in suspense / 5. Dinamica in beat / 6. Dinamica in beat n.2 / 7. Contrasto ritmico / 8. Percussioni speciali / 9. Protesta giovanile / 10. Timpani statici / 11. Timpani in movimento / 12. Marasma / 13. Timbales / 14. Ritmi in swing / 15. Ritmi in swing n.2 / 16. Fascia astrale / 17. Stato ipnotico / 18. Dinamica in tensione / 19. Dinamica in tensione n. 2 / 20. Esplosioni / 21. Esplosioni n.2 / 22. Distorsioni / 23. Detective / 24. Echi della natura / 25. Fascia metallica / 26. Organo in suspense / 27. Battimenti / 28. Battimenti n.2 / 29. Segnali morse / 30. Segnali morse n.2 / 31. Sottosuolo

CD2 UNDERGROUND | 1971

1. Fying / 2. Imphormal / 3. Murder / 4. Gap / 5. Militar Police / 6. New Experiences / 7. Fall Out / 8. Obstinacy / 9. Description

CD3 TEMI RITMICI E DINAMICI | 1973

1. Movimento / 2. Dinamica / 3. Competizione / 4. Attività All’Aperto / 5. Ritmica Sportiva / 6. Esercizi Ginnici / 7. Gara / 8. Dilettanti / 9. Rinuncia / 10. Passeggiata / 11. Allenamento / 12. Aspetti Grotteschi

CD4 NUOVE ARIE ROMANTICHE |1974

1. Dolce Flauto / 2. Neve Sul Campanile / 3. Divertimento / 4. Ispirazione / 5. Luminosita’ / 6. Meditazione / 7. Bachiana / 8. Mozartiana / 9. Dolce Ed Austero / 10. Modo Settecentesco / 11. Tranquillita’ / 12. Ritrovarsi / 13. Malinconia D’Autunno / 14. Perla Di Ghiaccio

CD5 MUSICA CLASSICA PER L’UOMO D’OGGI | 1974

1. Impegno / 2. Elevazione / 3. Con Nostalgia / 4. Aria Di Fiesta / 5. Idea Mistica / 6. Gioioso / 7. Vocazione / 8. Molto Solenne / 9. Nuovo Umanesimo / 10. Ricostruzione / 11. Allegretto Classico / 12. Origini / 13. A Misura D’Uomo / 14. Preludio Arioso / 15. Come Un Corale

CD6 MONDO INQUIETO | 1974

1. Mondo Inquieto / 2. Emarginati / 3. Stato D’Ansia / 4. Attualita’ / 5. Riforme / 6. Boicottaggio / 7. Strategia / 8. Recessione / 9. Fermenti / 11. Doppio Gioco / 12. Incidenti / 13. Situazione / 14. Sotto Il Talone / 15. Eversione / 16. Crisi / 17. Popoli Inquieti / 18. Sanzioni. / 19. Inquietudine

CD7 MOTIVI ALLEGRI E DISTENSIVI | 1978

1. Su Con La Vita! / 2. Su Con La Vita! / 3. Su Con La Vita! / 4. Su Con La Vita! / 5. La Bella Vita / 6. Storie Di Villagio / 7. La Voce Dell’Organetto / 8. Tromba In Vacanza / 9. Sax In Vacanza / 10. Archi Innamorati / 11. Idea Romantica / 12. Idea Romantica / 13. Happy Boogie / 14. Happy Boogie

CD8 DISCOMUSIC | 1978

1. Carousel / 2. Discomania / 3. Optimist / 4. Hobby / 5. Odeon / 6. Skypass / 7. Impact / 8. Forcing / 9. Marlowe / 10. Happy End

CD9 TENSIONE | 1979

1. Staccato E Tremolo / 2. Pedale In Suspence / 3. L’Orco / 4. Segnali Da Marte / 5. Prefiche / 6. Clavinet Suspence / 7. Pianofender Suspence / 8. Tremolo Ossessivo / 9. Tema In Suspence / 10. Intermezzo Neutro / 11. Pedale Lancinante / 12. Espressivo E Drammatico / 13. Notte D’Orrore / 14. Basso In Suspence / 15. Suspence Sommessa / 16. L’Orchessa / 17. Marcia Suspence / 18. Archi Informali / 19. Fascia Ossessiva / 20. Suspence Interlocutoria

CD10 FILM CONCERTO | 1979

1. Blues For Gassman / 2. Tension / 3. Smog / 4. Thinkin’ Blues / 5. Twilight At Los Angeles / 6. A Cavallo Della Tigre / 7. Solitudine / 8. Solitudine 2 / 9. Mah-Na’ Mah-Na’ / 10. La Ragazza Dalla Pelle Di Luna / 11. O Dolci Baci / 12. Quando La Coppia Scoppia / 13. Insieme

CD11 PANORAMA ITALIANO | 1979

1. Calen Di Maggio / 2. Torna Primavera / 3. Tempo Di Madrigale / 4. Paesanella / 5 Paesanella / 6. Tempo Di Madrigale / 7. Nostalgia Di Marinaro / 8. Farina E Festa / 9. Stornello Felice / 10. Stornello Dolce / 11. Stornello Triste / 12. Richiamo Alpino / 13. Trinacria / 14. Notturno Siciliano

CD12 ALBUM DI VIAGGIO | 1981

1. Appuntamento Al Plaza / 2. Le Foreste Di Kuala Lumpur / 3. Attico A Montecarlo / 4. Martedi Grasso A N. Orleans / 5. Alabama Song / 6. Ritorno A Chicago / 7. Album Di Viaggio / 8. In Vacanza / 9. Viaggio Sentimentale / 10. Manhattan Blues / 11. Gospel Song / 12. Le Cascate Di Iguaçú

CD13 SUSPENCE ELETTRONICA | 1983

1. Sospetto / 2. Segni Premonitori / 3. Relitti / 4. Nave Spia / 5. Mutazioni / 6. Ballata Tragica / 7. Attesa Ansiosa / 8. Incubo / 9. Batticuore / 10. Rintocchi / 11. Sinistro Carillon / 12. Schizofrenia / 13. Leggermente Misterioso / 14. Degrado