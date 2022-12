The Van Pelt, lo storico gruppo di NYC si riunisce dopo 25 anni.

I newyorkesi The Van Pelt si sciolsero nel 1997 dopo tre album, una manciata di sette pollici e un album live registrato a Ferrara e pubblicato nel 2014 dal titolo “Live in Ferrara 12.08.2014″. Band di culto del post punk americano che guardava a un certo tipo di post rock e math rock dalle sonorità meno ruvide.

La band era formata da Chris Leo voce e chitarra (fratello di Ted Leo dei Ted Leo and the Pharmacists poi Aimee Mann ed oggi The Both), David Baum (chitarra), Barry London (basso sostituito nel ’95 da Toko Yasuda) e Neil O’Brien alla batteria.

Da l’esperienza Van Pelt nacquero due band che pure fecero la storie dell’indie rock americano di fine anni 90 e inizio 2000: i Jets to Brazil e i The Lapse con la Yasuda,che contribuì alla prima formazione dei Blonde Redhead e poi fondare gli Enon. Successivamente è stata musicista di St. Vicent, Sleater-Kinney e Pompeii.

E’ notizia odierna che dopo 25 anni di inattività discografica la band si riunisce e pubblicherà materiale inedito, e immaginiamo che andranno in tour, per la label Spartan Records per il mercato nord americano, La Castanya in Europe e Gringo Records in UK.

Il nuovissimo album è intitolato “Artisans & Merchants“e sarà pubblicato la prossima primavea. Di seuito il video trailer dell’annuncio.

https://www.facebook.com/thevanpelt