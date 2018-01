E’ uscito per la Big Doings di Roma “L’amore, la lotta e il soffio del vento”, il debut album del giovane Adriano Di Benedetto.

Il talentuoso artista romano si affaccia prepotente- mente nel variegato panorama musicale italiano. Preparazione, Cultura e Ricerca sono gli elementi principali che ispirano le sue composizioni.

Paolo e Pietro Micioni, insieme a Massimo Zuccaroli, i produttori di Di Benedetto; hanno scelto per la produzione artistica e gli arrangiamenti, di questo ambizioso lavoro etnofolk, un esperto in materia Alberto Laurenti, prima di tutto per aver realizzato insieme “Ensemble Ethnique “ una produzione multietnica con consensi internazionali, e poi perché ha al suo attivo la scrittura e la realizzazione di vari lavori discografici di Franco Califano e Gabriella Ferri. Insomma la giusta alchimia per vestire le liriche ( non solo romane) ma molto contaminate del giovane cantautore Adriano di Benedetto.

Di Benedetto si colloca, dal punto di vista musicale, al centro del Mediterraneo; rafforza quel ruolo di crocevia etnico e sociale che la sua Roma ha sempre avuto e ha tuttora. Si affaccia verso altre culture, arricchendosi di contaminazioni: balcaniche, africane, spagnole, francesi.

Canta con uno sguardo autentico, rivolto al passato, e, al tempo stesso, proiettandosi al futuro; senza mai scordare le proprie radici.

Ad ispirare la sua scrittura sono state, principalmente, le letture dei classici della letteratura e della poesia e gli approfondimenti filosofici: da Pasolini a Neruda, da Sartre a Camus.

https://www.facebook.com/adrianodibenedettoofficial/