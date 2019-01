I Gang Of Four annunciano un nuovo album dal titolo “Happy Now“. Il nuovo lavoro uscirà il 1 marzo 2019 su etichetta PledgeMusic e segue di pochi mesi l’Ep “Complicit”. Il nuovo album in studio della storica formazione post punk inglese è appena il decimo della loro lunga carriera; in effetti per la band di Leeds guidata da Andy Gill l’ultimo full lenght risale al 2015 ed era intitolato “What Happens Next”.

http://gangoffour.uk/

https://www.facebook.com/gangoffourofficial/

La tracklist di “Happy Now”:

1. “Toreador”

2. “Alpha Male”

3. “Un vero amico”

4. “Ivanka – il mio nome è”

5. “Non Ask Me”

6. “cambiare le serrature”

7. “Sono A “bugiardo

8.” White Lies ”

9.” Paper Thin ”

10.” Lucky ” (Bonus Track)