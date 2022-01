Esce la compilation-tributo a Yoko Ono. A realizzarla Benjamin Gibbard dei Death Cab.

David Byrne e la band Yo La Tengo hanno condiviso la loro cover di “Who Has Seen the Wind” di Yoko Ono. La traccia è il primo singolo estratto da Ocean Child: Songs of Yoko Ono, un album tributo curato dai Death Cab for Cutie di Benjamin Gibbard. La compilation include contributi di Deerhoof, The Flaming Lips, Sharon Van Etten, Death Cab for Cutie, US Girls, Japanese Breakfast, Jay Som, Stephin Merritt (Magnetic Fields) e altri. L’uscita – tramite Canvasback e Atlantic – è prevista per il 18 febbraio in occasione dell’89° compleanno di Ono.

L’album verrà pubblicato insieme a un podcast di Gibbard con la giornalista Jenny Eliscu dove discutono sulla vita e la musica di Ono con gli artisti presenti nella compilation.

https://www.oceanchildtribute.com/

Di seguito la tracklist:

01 Sharon Van Etten: “Toyboat”

02 David Byrne / Yo La Tengo “Who Has Seen The Wind?”

03 Sudan Archives: “Dogtown”

04 Death Cab for Cutie: “Waiting for the Sunrise”

05 Thao: “Yellow Girl (Stand for Life)”

06 U.S. Girls: “Born in a Prison”

07 Jay Som: “Growing Pain”

08 Stephin Merritt: “Listen, the Snow Is Falling”

09 Deerhoof: “No No No”

10 We Are King: “Don’t Be Scared”

11 The Flaming Lips: “Mrs. Lennon”

12 Japanese Breakfast: “No One Sees Me Like You Do”

13 Yo La Tengo: “There Is No Goodbye Between Us”

14 Amber Coffman: “Run Run Run”