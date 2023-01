I Belle And Sebastian a sorpresa hanno annunciato un nuovo album.

I Belle And Sebastian a sorpresa hanno annunciato il nuovo album dal titolo “Late Developers” e contemporaneamente hanno pubblicato il singolo “I Don’t Know What You See In Me”, un brano dal sound pop elettronico e influenze da “power ballad anni ’90″, la canzone apre nuovi orizzonti per la band.

Questo dodicesimo full lenght – che esce il 13 gennaio per Matador records – del gruppo scozzese esce appena otto mesi dopo il loro ultimo disco “A Bit Of Previous”; ma “Late Developers” è nato dalle stesse sessioni nella nativa Glasgow nel 2021. Dopo che i piani per registrare a Los Angeles sono stati abbandonati a causa della pandemia di coronavirus, il gruppo ha trasformato la sala prove in uno studio improvvisato a prova di COVID. Murdoch ha spiegato come, dopo il periodo di inattività del blocco, è entrato nelle sessioni di “A Bit of Previous” “con circa 30 canzoni”.

Murdoch ha raccontato come i due album siano distinti l’uno dall’altro, con “Late Developers” che mostra un lato più giocoso. “Il primo è stato quello in cui la casa discografica diceva: ‘Faremo questo e quello’, e noi pensavamo: ‘Faremmo meglio a prenderlo sul serio e dare loro un buon rapporto qualità-prezzo!‘”.

https://www.belleandsebastian.com/

https://belleandsebastian.bandcamp.com/album/late-developers

‘Late Developers’ tracklist.

1. Juliet Naked

2. Give A Little Time

3. When We Were Very Young

4. Will I Tell You A Secret

5. So In The Moment

6. The Evening Star

7. When You’re Not With Me

8. I Don’t Know What You See In Me

9. Do You Follow

10. When The Cynics Stare Back From The Wall

11. Late Developers